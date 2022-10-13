Военком Красноярского края рассказал, что взять собой мобилизованным Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября во время прямого эфира военком Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, что взять с собой мобилизованным красноярцам на отправку в часть. Более подробно можно почитать здесь.

- В частях выдают стандартную военную форму. А перед началом боевого слаживания выдадут и бронежилеты с касками. Ничего из военной амуниции покупать не нужно, но если человек считает это нужным, то взять с собой личную вещь не запрещается, - рассказал военный комиссар края.

Он также добавил, что гораздо полезнее взять с собой средства гигиены – средство для бритья и гель после бритья, мыло, гель для душа, зубную пасту. Все остальное, включая постельное белье, выдается в полном объеме.