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Общество13 октября 2022 10:24

Военком Красноярского края рассказал, что взять собой мобилизованным

Тратить десятки тысяч рублей не нужно
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Военком Красноярского края рассказал, что взять собой мобилизованным

Военком Красноярского края рассказал, что взять собой мобилизованным

Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября во время прямого эфира военком Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, что взять с собой мобилизованным красноярцам на отправку в часть. Более подробно можно почитать здесь.

- В частях выдают стандартную военную форму. А перед началом боевого слаживания выдадут и бронежилеты с касками. Ничего из военной амуниции покупать не нужно, но если человек считает это нужным, то взять с собой личную вещь не запрещается, - рассказал военный комиссар края.

Он также добавил, что гораздо полезнее взять с собой средства гигиены – средство для бритья и гель после бритья, мыло, гель для душа, зубную пасту. Все остальное, включая постельное белье, выдается в полном объеме.