В Красноярском крае будут судить группу полицейских, создавших преступное сообщество

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанут бывшие полицейские, создавшие преступную группу в Уярском районе. Оборотни в погонах брали взятки с водителей крупных грузовиков, обеспечивая им проезд по территории, для которой обычно требовалось наличие разрешения. «Бизнес» был поставлен на поток – в общей сложности полицейские успели собрать более 1,3 миллиона рублей.

В прокуратуре рассказали, что группировку организовал 38-летний оперативный дежурный территориального отдела полиции – ранее он также работал госавтоинспектором в Красноярске. По данным краевой полиции, всего за противоправной деятельностью были замечены 15 полицейских.

Организатор схемы договорился о взятках с тремя коммерческими организациями и четырьмя ИП. Он ставил своих коллег в известность о водителях-нарушителях, которые оплатили проезд, а полицейские сопровождали груз и обеспечивали ему безопасный проезд. В некоторых случаях грузовики даже маркировали специальными опознавательными знаками.

Размер взяток составлял от 1 до 75 тысяч рублей: деньги организатор забирал себе и с карт родственников переводил подельникам. В итоге ситуацией заинтересовались в ФСБ: помимо самих подсудимых, со службы было уволено еще 8 сотрудников, 17 полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.