В Красноярском крае пьяный подросток угнал и сжег родительскую машину. Фото: ГИБДД

В Идринском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали трое подростков. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГИБДД края. 16-летний житель села Николаевка решил покатать своего 14-летнего друга и его приятельницу. Дело было ночью. Тайком от родителей взял ключи от «Тойоты Камри», вывел со двора и в путь. Но не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги в кювет, опрокинулась и загорелась. Остались только металлический корпус да диски от колес.

Компании повезло: получили травмы, но остались живы. Их доставили в районную больницу. Юного водителя - бесправника протестировали на количество алкоголя в крови, прибор показал 0,35 мг/л. Ему выписали несколько штрафов: езда без прав, езда подшофе, езда с непристегнутыми пассажирами. Также дорожные полицейские завели административное дело за нарушение ПДД, в результате чего пострадали пассажиры. Ну и придется отвечать родителям.