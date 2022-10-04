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Общество4 октября 2022 5:55

В Красноярске пройдет горячая линия для семей мобилизованных

Рассказываем, когда и по каким телефонам звонить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске пройдет горячая линия для семей мобилизованных

В Красноярске пройдет горячая линия для семей мобилизованных

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске пройдет горячая линия по поддержке семей мобилизованных. По инициативе городских властей на вопросы на связи будут специалисты управления социальной защиты населения и главного управления образования. Они ответят на самые актуальные, волнующие красноярцев вопросы.

Организаторы предупреждают: все вопросы будут фиксироваться. Если специалист сможет сразу ответить – хорошо. Если же понадобится время для подготовки ответа или же решения конкретных ситуаций, координаты звонившего будут записаны, чтобы после снова связаться с ним.

Конкретно:

- горячая линия будет работать 5 октября;

- время – с 15:00 до 20:00 часов;

- многоканальный телефон: 226-13-13.