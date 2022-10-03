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Общество3 октября 2022 9:05

В Красноярском крае с начала года в пожарах погибло 140 человек

Пострадало 143 человека
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников

Замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2022 года в пожарах погибло 140 человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников.

В 2022 году в Красноярском крае зафиксировано 6934 пожара, в которых пострадали 143 человека, а погибло – 140 человек.

Представитель МЧС напомнил, что необходимо проверить исправность печей и других обогревателей, не оставлять их включенными без присмотра, и не оставлять с включенными приборами детей. Большинство смертельных пожаров происходит ночью, поэтому МЧС рекомендуют установить дома пожарные извещатели.