Замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала 2022 года в пожарах погибло 140 человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника ГУ МЧС по краю Роман Ветчинников.

В 2022 году в Красноярском крае зафиксировано 6934 пожара, в которых пострадали 143 человека, а погибло – 140 человек.

Представитель МЧС напомнил, что необходимо проверить исправность печей и других обогревателей, не оставлять их включенными без присмотра, и не оставлять с включенными приборами детей. Большинство смертельных пожаров происходит ночью, поэтому МЧС рекомендуют установить дома пожарные извещатели.