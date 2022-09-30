Власти Хакасии закончили частичную мобилизацию

Фото: тг-канал Валентина Коновалова

Власти Хакасии сообщили об окончании мобилизации в регионе. Глава республики Валентин Коновалов сообщил в соцсетях, что жители были призваны в срок, но не уточнил, сколько именно призывников предоставил регион.

– Случаи формального, «палочного» подхода в рамках мобилизации будут пресечены. Все поступившие к нам жалобы будут рассмотрены индивидуально, по ним в рамках закона будут приняты все меры, чтобы не допустить призыва граждан, которые не подлежат мобилизации, – заверил Коновалов.

Глава региона также пообещал, что мобилизованным и их семьям будет оказана помощь – власти составят социальные паспорта на каждую семью. Работа начнется, когда военкоматы предоставят полные списки мобилизованных.

Отметим, что днем ранее об окончании мобилизации заявила Тува: в правительстве региона сообщили, что было призвано в общей сложности 700 жителей. Семьям мобилизованных пообещали разовые выплаты, помощь продуктами и по одному барану на семью.