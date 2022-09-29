Семьи мобилизованных в Туве получат по барану

Фото: Мария ЛЕНЦ

Семьям мобилизованных в Туве пообещали помочь выплатами и льготами. Детям мобилизованных граждан будет положена единовременная выплата в 5 тысяч рублей. Также каждая семья получит одного барана.

– На первоначальном этапе принял решение единовременно выплатить 5 тыс. рублей каждому ребенку мобилизованного гражданина до 17 лет включительно. Уверен, эти дети уже есть в базах социальных структур. Поручил оперативно сверить списки получателей, определить порядок выплат в максимально короткие сроки, – заявил в соцсетях глава Тувы Владислав Ховалыг.

Также помочь семьям вызвались фермеры Тувы: они хотят предоставить родным мобилизованных 50 тонн картофеля и муку из весеннего резерва республики. Ховалыг же поручил собрать семьям наборы с продуктами первой необходимости, уголь и дрова.