В Минусинске многодетного отца, посадившего на цепь дочь-подростка, отправили под арест. Стоп-кадр видео СК

Суд удовлетворил ходатайство и оправил на два месяца под арест 43-летнего жителя поселка Зеленый Бор в Минусинске. Его 40-летняя жена осталась дома под подпиской о невыезде. На многодетных родителей завели уголовное дело по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Напомним, в мае этого года они приковали цепью за ногу к батарее свою 13-летнюю дочь, которая, по их мнению, их не слушалась и слишком долго гуляла. Это были их меры воспитания. Кстати, выяснилось это случайно: девочка ушла из дома (семья оказалась неблагополучной) и мать заявила об этом в полицию. Когда ее нашли, инспектор по делам несовершеннолетних в доверительной беседе выяснил правду, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

В настоящее время все шестеро детей помещены в социальное учреждение, решается вопрос о лишении родителей их родительских прав.