В Красноярском крае неизвестные сожгли запасы сена для целой фермы. Фото: МЧС

В селе Сагайское Каратузского района пожарные и добровольцы всю ночь тушили склад с сеном. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сигнал о возгорании на телефон экстренной службы поступил накануне, 28 сентября, в 17:30 по местному времени. На место ЧП выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Локализовали пожар быстро – уже в 18:10. Но вот бороться с огнем до полной победы пришлось всю ночь. Окончательно потушили только сегодня, 29 сентября, в 10:30 часов.

Что же произошло в далеком селе? Судя по видео, предоставленное спасателями, загорелся сеновал – длинный деревянный фермерский сарай, где складировали на зиму тюки с сеном. Сгорело все подчистую на площади 1200 квадратных метров. Часть тюков было на улице, либо не успели его занести под крышу, либо наоборот, успели вынести. В любом случае в происшествии будут разбираться компетентные органы. Предварительная версия – поджог. Неужели фермеры кому-то перешли дорогу? К счастью, никто из людей не пострадал.