В Красноярске завершается сезон фонтанов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершается сезон работы фонтанов. Грустно, но лето прошло. Перед закрытием на Театральной площади состоится прощальное светомузыкальное шоу. А именно в пятницу 30 сентября с 20 до 22 часов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации города, за 2 часа жители и гости города смогут полюбоваться танцами водных струй под аккомпанемент 50 мелодий. У каждой мелодии будет свой режим динамической подсветки. А всего в шоу будут задействованы 1300 фонарей.

Что будет далее: после того, как вода из системы фонтанов будет откачана, их законсервируют по традиции, накроют конструкциями с иллюминацией. И до следующей весны – до открытия накануне Дня Победы.

В этом сезоне в Красноярске работали 29 муниципальных фонтанов, содержание которых оплачивает бюджет. В общей сложности они радовали красноярцев 145 дней.