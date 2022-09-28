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Происшествия28 сентября 2022 7:46

В жестком ДТП под Красноярском пострадали два человека

Авария произошла из-за выезда на встречку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

Утром 28 сентября в Емельяновском районе произошло жесткое ДТП, в котором пострадали 2 человека. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска.

В 11 часов утра на 4 километре трассы «Элита - ст. Кача» 61-летний водитель «Пежо» двигаясь в сторону станции Кача выехал на встречку, где столкнулся с «Хондой Степвэгон» под управлением 43-летнего мужчины. После удара минивэн перевернулся и съехал в кювет.

В аварии пострадали водитель «Пежо» и пассажир «Хондэ». Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.