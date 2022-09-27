Красноярцам рекомендуют сменить шины на зимние Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники госавтоинспекции посоветовали автомобилистам края сменить шины на зимние. Прогнозы метеорологов таковы, что скоро начнутся заморозки, по ночам столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки, а на дорогах появится ледяная пленка. Да и в целом летняя резина уже не актуальна. Особенно важно заменить шины, когда предстоит поездка за город, на дальние расстояния.

Также дорожные полицейские рекомендуют пройти технический осмотр автомобиля: исправность стеклоочистителей, габаритных огней и фар, тормозов и так далее.

При дальних поездках за город рекомендуют брать с собой теплую одежду и обувь, термос с горячим чаем или кофе, что-нибудь из еды. Это на случай, если произойдет поломка, а ждать приезда подмоги придется час или больше.