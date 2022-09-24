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Происшествия24 сентября 2022 4:47

В Красноярском крае двое мужчин украли 800 кг зерна

Теперь им грозит до 5 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Шарыповском районе полицейские задержали двух мужчин за кражу 800 кг зерна. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Инспекторы ГИБДД остановили «Тойоту», который выглядел перегруженным. В салоне полицейские обнаружили мешки с зерном. Двое мужчин 37 и 34 лет признались, что оно крадено.

Один из них рассказал, что работает комбайнером-механизатором. После работы он предложил другу украсть оставшееся зерно. Они приехали на поле и собрали зерно в мешки. Что вместить не удалось, засыпали прямо в салон машины. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В отношении приятелей завели уголовное дело по статье «кража». Им грозит до 5 лет колонии.