На стадионе «Енисей» в Красноярске открылся Кубок Енисейской Сибири

Фото: Минспорта Красноярского края

В Красноярске прошла церемония торжественного открытия Кубка Енисейской Сибири. Турнир открыли лазерным шоу на стадионе «Енисей». За кубок будут бороться четыре хоккейные команды, в том числе красноярский «Енисей».

– Хоккей с мячом в Красноярске – один из флагманских видов спорта. Однако в этом турнире хочется сделать акцент не только на спорте, но и на ярком мероприятии. Здорово, что к нам приехали спортсмены такого высокого уровня, плюс, конечно же, хоккейный клуб «Енисей» – и все это в антураже большого спортивного праздника, – отметил министр спорта края Денис Петровский.

Первый матч прошел сразу после церемонии открытия: молодежная сборная России обыграла сборную Суперлиги со счетом 7:4. Во втором матче дня сборная России также выиграла у ХК «Енисей» со счетом 5:4. Завтра, 24 сентября «Енисей» сыграет с молодежной сборной России, а в вечером команда Суперлиги сыграет с основной сборной РФ.