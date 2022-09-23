В Хакасии ввели режим ЧС в лесах из-за пожара

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хакасии власти ввели режим ЧС в лесах Ширинского района. Это связано со сложной пожарной обстановкой – несмотря на то, что пожароопасный сезон закончился, там сейчас действует серьезный пожар в труднодоступной местности.

Сообщается, что пожар сейчас тушат 46 сотрудников при участии 13 единиц техники. Также в район вылетели парашютисты-десантники, а если обстановка будет ухудшаться – власти намерены привлечь дополнительные средства.

Отметим, что пожар действует на территории Туимского лесничества еще с 18 сентября. Пока угрозы близлежащим населенным пунктам нет.