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Общество23 сентября 2022 13:42

Бывший зам губернатора Красноярского края решил мобилизоваться

Он подал заявление о мобилизации в Минобороны
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: соцсети Сергея Сокола

Фото: соцсети Сергея Сокола

Депутат Госдумы Сергей Сокол может пройти мобилизацию и отправиться на Донбасс. Сокол в прошлом был заместителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина – в «Единой России» сообщили, что он в числе некоторых других депутатов заявил о желании пройти мобилизацию.

Помимо Сокола, заявления подали депутаты Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов. Прошения депутатов теперь рассмотрит Минобороны.

Сам Сокол отметил, что родился в Севастополе, в семье морского кадрового офицера. Поэтому он «с детства знает, что такое воинская присяга» и хочет быть примером для своих трех сыновей.