В Красноярске проверили строительство двух новых поликлиник

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Представители «Губернаторского контроля» побывали на двух строящихся объектах в красноярском Северном и Покровке. Там возводят две поликлиники, которые должны быть готовы к следующему году. Чиновники проверили ход работ и заявили, что строительство идет по графику.

В Северном общая стоимость строительства больницы составит порядка 1,1 млрд рублей: в поликлинике откроют инфекционный блок с отдельным входом, акушерско-гинекологический блок и стоматологический блок. В Покровском готовится к открытию 7-этажное здание с терапевтическими отделениями, травмпунктом, женской консультацией, стоматологией, отделениями лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, онкологии и другими.

– Поликлиника в Северном будет сдаваться в 2023 году. Поликлиника в Покровском завершена на 90% - остались технические недоделки. Здесь готовимся к монтажу медицинского оборудования. 30 ноября отсюда уходят строители, и медики к приступают к подготовке лицензионных мероприятий. Правительством установлено, что 30 декабря объект должен получить лицензию, – сказал вице-премьер Алексей Подкорытов, участвовавший в инспекции.