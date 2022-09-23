В Красноярске задержали курьера, помогавшего телефонным мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские задержали курьера, подозреваемого в помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщает МВД по краю.

16 сентября в Ленинском районе Красноярска телефонные мошенники обманули двух женщин на 1 миллион рублей. Схема проста – «Ваш родственник стал виновником ДТП – несите деньги или будет уголовное дело».

Средства потерпевшие передавали курьеру. Вскоре его задержали, им оказался 32-летний мужчина. В его отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас полицейские разыскивают звонивших.