В Красноярске скоропостижно скончался 29-летний председатель федерации волейбола Алексей Высотин. Фото: vk.com/krsksportgid

22 сентября в Красноярске скоропостижно скончался председатель местной федерации волейбола Алексей Высотин. Об этом сообщает Красспорт.

Молодому человеку было всего 29 лет, о причинах не сообщается, известно лишь, что Алексею Высотину было 29 лет. Он работал председателем красноярской федерации волейбола и руководителем школы KrasVolley Team.

Прощание с Алексеем состоится 26 сентября в 9:00 часов на улице Ремесленная, 45/20.