В Красноярске будут судить экс-воспитательницу за издевательства над дошколятами Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летней воспитательницы детского сада. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В период с 19 июля до 3 декабря 2021 женщина систематически избивала и дергала за руки двух мальчиков и одну девочку 3-х лет. Других детей воспитательница унижала, не разрешала выходить в туалет, либо закрывала малышей там, и не давала выйти.

В итогу на женщину завели два дела – за истязания и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, соединенного с жестким обращением. Ей грозит до 7 лет колонии.