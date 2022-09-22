Власти продали 15% акций красноярского аэропорта

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Сразу ряд СМИ сообщил о продаже 15% акций аэропорта Красноярск. Как пишет «Проспект Мира», сделку провели краевые власти и компания «КрасИнвест», которой ранее уже принадлежал контрольный пакет из 51% акций. Новые 15% обошлись компании почти в полмиллиарда рублей.

Поначалу стоимость акций оценивали в 453,6 миллиона рублей, однако к моменту сделки сумма составила 476,2 миллиона. Деньги планируется потратить на развитие самого аэропорта, но подробности пока не сообщаются.

Отметим, что сделке предшествовали слухи о продаже акций аэропорта. Еще в июле появились первые сигналы о продаже акций, при этом блокирующий пакет (25% акций плюс еще одна) пока принадлежит «ЭРА Групп», которой владеет нынешний гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.