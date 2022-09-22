У красноярского отделения ЛДПР сменился глава

Фото: сайт ЛДПР

В красноярском отделении ЛДПР сменился куратор – главой подразделения партии назначили депутата Госдумы Сергея Каргинова. Решение об этом накануне принял высший совет ЛДПР.

О переменах в красноярском ЛДПР написал координатор отделения Семен Сендерский в телеграме. Он отметил, что сам стал заместителем Каргинова, и объяснил, почему не занял место главы отделения.

– Сейчас то самое время - и в стране, и в партии, когда надо централизовать управление. Когда «на верхах виднее». Высший совет ЛДПР решил усилить регионы самыми весомыми фигурами из федерального состава. Насколько мне известно, перестановки планируются и в других регионах России, включая самые центральные, – отметил Сендерский.

Политик также отметил, что Каргинов был первым заместителем Владимира Жириновского и имеет богатый управленческий опыт. Это, по словам Сендерского, пригодится партии в преддверии «непростых» выборов 2023 года.