В Красноярске до конца года из аварийных домов переселят две тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до конца 2022 года из аварийных домов переселят почти две тысячи человек в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

В правительстве края отметили, что граждане, живущие в таких квартирах, могли сами выбрать один вариант из трех, который им больше по душе. Либо квартиру в новом строящемся доме, либо уже готовое жилье на вторичном рынке. Или же получить денежное возмещение. Так, компенсацию выбрали 382 красноярца, а в квартиры на вторичке переехали более 500 человек. Плюс на улице Крайней строятся две многоэтажки, они будут готовы в будущем году.

Добавим, что дома, которые признали аварийными до января 2017 года, вошли в краевую программу по переселению граждан на 2019-2025 годы. А это более тысячи жилых домов и более 18 тысяч жильцов. Более 8 тысяч человек уже расселены.