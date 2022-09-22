На юге Красноярского края столкнулись три автомобиля. Стоп-кадр видео

На юге Красноярского края произошла массовая авария с пострадавшими. Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой ГИБДД, на 470 км федеральной автодороги Р-257 «Енисей» (территориально – это Шушенский район) столкнулись три автомобиля.

Предварительно установлена, что «Мазда» двигалась из села Ермаковского и по какой-то причине вылетела на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ. В результате удара «Мазда» отлетела и столкнулась с «Тойотой», которая двигалась впереди в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое взрослых из автомобиля «Мазда» и четверо из автомобиля ВАЗ. На участке временно ограничено движение, на месте работают сотрудники дорожной полиции.