«Собаки заглядывают прямо в душу»: в Енисейском музее-заповеднике рассказали о домашних животных отдаленных поселений

Взгляд друга. д.Кривляк, июль 2022 г. Фото: М.А. Бочаров

Уже более 400 участников собрал фотоконкурс «Усы, лапы и хвост» на сайте «Комсомолки». Каждая фотография удивительна и уникальна! Но есть такие снимки, которые цепляют за самые сокровенные струны души. Именно такие фото были сделаны в ходе экспедиции «Истории енисейского севера» летом 2022 года.

«Фотографии домашних животных, живущих в отдаленных поселениях Енисейского района, порой разительно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в ленте соц. сетей и в галерее своего смартфона. Здесь собаки заглядывают прямо в душу и познают дзен под проливным дождем, коровы и бычки деловито позируют и принимают водные процедуры в Енисее, а пчелы не обращают на фотографа никакого внимания», - рассказал про своих участников Максим Бочаров, сотрудник Енисейского музея-заповедника.

Напомним, в честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открыли «Губернский клуб любителей домашних животных». Фотоконкурс «Усы, лапы и хвост» - это его первая часть. В нем могут принять участие жители Красноярского края и Хакасии вне зависимости от возраста.

Для участия до 25 сентября нужно самостоятельно загрузить фото на страницу конкурса. Только помните, что один участник может отправить от одной до четырех фотографий, но не одного, а РАЗНЫХ животных.

Не забудьте указать свое имя, фамилию, электронную почту и контактный телефон. При желании в строке «описание» можно написать забавную историю про вашего любимца или просто признаться ему в любви.

Голосование стартует 26 сентября и продлится до 3 октября. Итоги - 5 октября. Победят шесть лидеров голосования, а также еще два участника, которых выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе». Эта «восьмерка» получит дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки»

Победителям из городов Лесосибирск, Енисейск, Канск, Иланск, Ужур, Назарово, Минусинска и Абакана «Комсомолка» и «Губернские аптеки» подарки вручат лично – в этих городах в октябре и ноябре состоятся Дни открытых дверей «Губернского клуба домашних животных».

Подробности на странице фотоконкурса здесь!