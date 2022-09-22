В Красноярске меняется расписание пригородных электричек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске меняется расписание пригородных электричек, они возвращаются к своему привычному режиму пассажирских перевозок. Потому что дачный сезон благополучно завершится, а горожане вывезли урожай.

Информацию по измененному расписанию публикует компания «Краспригород». Так, отменяются:

- с 23 сентября: - электропоезд Красноярск – Кемчуг (он ходил по пятницам);

- с 24 сентября – утренний субботний маршрут Красноярск – Сорокино – Красноярск;

- с 27 сентября – утренняя электричка Красноярск Северный – Кача – Красноярск (ходил по вторникам, средам, четвергам и пятницам).

Что остается и меняется:

- электропоезд поезд Красноярск Северный – Красноярск (отправляется из Красноярска Северного в 8:29, прибывает на станцию Красноярск в 9:09);

- по будням электропоезд Красноярск – Зеледеево – Красноярск (отправление из Красноярска в 17:50, прибытие в 21:20);

- ежедневным станет электричка из Красноярск в Камарчагу и обратно (отправление из Красноярска в 08:58, из Камарчаги в 13:00, прибытие в Красноярск в 15.22);

- вечерний пригородный поезд Красноярск – Зыково – Красноярск теперь будет курсировать только по будним дням.

В КрасЖД подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск, что сохранены все популярные и социально значимые пригородные маршруты. По участкам западного направления курсирует 46 электропоездов по будням и 20 по выходным, восточного – 34 по будням и 26 по выходным дням.