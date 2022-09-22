В Красноярске бухгалтера строительной фирмы обвинили в хищении и отмывании 20,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске бухгалтера строительной фирмы будут судить за хищение и легализацию более 20,5 миллионов рублей, полученных преступным путем. Подробности криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что преступления совершались в период с 2016 по 2020 годы. Женщина работала в ПСК «Алексстрой», директор ей доверял. А она, воспользовавшись этим доверием, разработала схему пополнения собственного кошелька. Она оформила нотариальную доверенность, чтобы представлять интересы компании в сделках по приобретению гаражных боксов и нежилых помещений. Но подпись своего руководителя в договорвх купли-продажи она подделала. Деньги на расчетный счет продавца фактически не поступили. Но по отчетам строительной компании-покупателя проходило, что оплата прошла. Затем женщина зарегистрировала право собственности на гаражные боксы в Росреестре и продала их других лицам. А деньги забрала себе.

Но это еще не все. Есть и другие случаи мошенничества. Обвиняемая составляла договоры купли-продажи между «Алексстроем» и покупателями, а когда те подписывали эти документы, сообщала своему директору, что сделка не состоялась. И полученные деньги снова по-тихому переводила себе.

Есть еще грехи за женщиной. Ее уличили в том, что она обманывала знакомых индивидуальных предпринимателей, которые ей доверяли. Якобы оказывала им бухгалтерские услуги, а когда получала доступ к их счетам, похищала оттуда деньги. Итого пострадали четверо ИП.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.