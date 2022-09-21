Фура слетела в кювет после взрыва колеса под Красноярском

Фото: "ЧП Красноярск"

На трассе в районе Красноярска произошло ДТП с участием фуры. По словам водителя, в дороге у него взорвалось колесо. В этот момент на трассе не было других машин, но сам грузовик потерял управление и съехал в кювет.

Судя по всему, фура оказалась серьезно повреждена, но водитель легко отделался и не пострадал.

В комментариях красноярцы отметили, что водитель либо сам невнимательно отнесся к техническому состоянию своего авто, либо попался брак самого колеса. В любом случае, причины происшествия будут устанавливать специалисты ГИБДД.