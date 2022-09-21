В Канске заведено еще одно уголовное дело после гибели 14-летнего подростка от рук 12-летнего приятеля

Фото: прокуратура

В Канске заведено еще одно уголовное дело после гибели 14-летнего подростка от рук его 12-летнего приятеля. Как рассказали КП-Красноярск в пресс-службе Следственного комитета, расследование смерти школьника находится на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

Все произошло 18 сентября в селе Рудяное, Канский район. 12-летний мальчик гостил у бабушки и дедушки. Незаметно от них он взял ключи от сейфа и достал ружье с патронами, принадлежащее деду.

Взяв ружье, мальчик со своим 14-летним приятелем отправился в лес пострелять. В какой-то момент школьник навел оружие на приятеля и случайно выстрелил подростку в лицо. Перепуганный мальчик не смог сам рассказать о случившемся взрослым.

Сначала он сообщил о трагедии своему младшему брату и друзьям, которые уже доложили взрослым. Но перед этим мальчик вместе с маленьким братом утащил тело подростка в лес, и засыпал его ветками.

Изначально было заведено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели. А сейчас к нему добавилось еще и дело по статье «небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека» в отношении дедушки 12-летнего мальчика.

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.