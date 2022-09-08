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Общество8 сентября 2022 6:28

В Красноярске начался конкурс по выборам мэра

Часть выступлений пройдет завтра
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске начался конкурс по выборам мэра

В Красноярске начался конкурс по выборам мэра

Фото: Мария ЛЕНЦ

8 сентября в Красноярском Горсовете начался конкурс по выборам главы города. За сегодняшний день перед комиссией выступят 15 кандидатов из 21.

Так, на 9 сентября перенесено выступление и.о. главы города Владислава Логинова и главы Центрального района Вадима Войцеховского. Финальный этап выборов мэра Красноярска должен пройти 13 сентября.

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Меньше чем через неделю для Красноярска начнется главное политическое событие, как минимум сентября, а как максимум ближайших пяти лет. Специальная комиссия из 10 человек выберет того, кто будет характеризовать развитие и перспективу краевого центра на годы вперед. Выбрать предстоит из 21 претендента. Рассказываем, что известно о кандидатах в мэры Красноярска и кто хочет стать главой города в 2022 году. (Подробнее)