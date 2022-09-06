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Происшествия6 сентября 2022 4:21

В Красноярске грузовой поезд насмерть сбил парня, переходившего пути в неположенном месте

Машинист применил экстренное торможение
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 5 сентября грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего парня, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте, недалеко от улицы Калинина. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», машинист применил экстренное торможение, но молодой мужчина был слишком близко к проходящему поезду.

- Задержек пассажирских поездов не было, грузовой состав продолжил движение, на месте проведены оперативно-следственные мероприятия, - пояснили в ведомстве.

Сейчас следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления транспорте СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.