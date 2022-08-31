В Красноярске полиция выстрелила в неадеквата с ножом, который взял в заложники ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция повязала мужчину, который вооружился ножом и взял в заложники ребенка. Вызов поступил накануне вечером из Черемушек: в полицию позвонила женщина, которая рассказала что у нее произошел семейный конфликт с супругом. Красноярец напился, избил свою пассию и, взяв в руки нож, заперся в комнате с ребенком.

На место примчался патруль полиции, и тогда мужчина начал угрожать полицейским. В какой-то момент он выскочил и с ножом бросился на сотрудников. Правоохранителям пришлось пустить в ход огнестрельное оружие: неадекват оказался ранен, но остался жив. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и передали врачам.

К слову, оказалось, что житель Черемушек был уже не раз судим. Он попадал в поле зрения правоохранителей за изнасилование, кражу и угон машины. Теперь мужчина рискует уехать в места не столь отдаленные уже надолго – своими выходками он «навоевал» на несколько статей УК, а за нападение на полицейских, обычно, выносят суровый приговор.