В Красноярске появилось еще четыре кандидата на пост мэра Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа заявления на должность мэра Красноярска подали еще четыре человека. Информация появилась на сайте Горсовета.

Так, к списку кандидатов добавились Татьяна Моисеева, Сергей Напольских, Павел Шаповалов и Леонид Степанов. Также 30 августа, но несколькими часами ранее, в претенденты записалась Наталья Дядичкина.

Теперь на должность главы Красноярска претендуют сразу 14 человек. Напомним, что последний день приема заявок – 2 сентября. Сам конкурс пройдет 8 сентября.