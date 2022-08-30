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Общество30 августа 2022 9:30

В Красноярске появилось еще четыре кандидата на пост мэра

Весь список станет известен 2 сентября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске появилось еще четыре кандидата на пост мэра

В Красноярске появилось еще четыре кандидата на пост мэра

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа заявления на должность мэра Красноярска подали еще четыре человека. Информация появилась на сайте Горсовета.

Так, к списку кандидатов добавились Татьяна Моисеева, Сергей Напольских, Павел Шаповалов и Леонид Степанов. Также 30 августа, но несколькими часами ранее, в претенденты записалась Наталья Дядичкина.

Теперь на должность главы Красноярска претендуют сразу 14 человек. Напомним, что последний день приема заявок – 2 сентября. Сам конкурс пройдет 8 сентября.