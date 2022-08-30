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Общество30 августа 2022 7:13

На пост мэра Красноярска претендует еще одна кандидатка

Официальной информации о нет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На пост мэра Красноярска претендует еще одна кандидатка

На пост мэра Красноярска претендует еще одна кандидатка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появилась еще одна кандидатка на пост градоначальника. Об этом сообщается на сайте Горсовета.

Кандидатку зовут Наталья Дядичкина. Кроме имени, сайт Горсовета не дает о претендентке никакой информации. В открытых источниках есть сведения о полной тезке Дядичкиной. Она работает судебно-медицинским экспертом, в 2018 году побеждала во Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший врач-эксперт».

Напомним, что сейчас на должность мэра претендуют Михаил Пашин, Алексей Герич, Владимир Моисеев, Анжела Дунаева, Александр Бухольцев, Алексей Полковников, Александр Шестаков, Алексей Аксютенко. Конкурс же пройдет 8 сентября.

Добавим, что у желающих оставить заявку на конкурс осталось лишь три дня. Заявления будут приниматься до 16:00 часов 2 сентября. После этого специальная комиссия будет отбирать лучшие резюме.