Заместитель главы Красноярска уходит в отставку Фото: ИВАНОВА Диана

«Олег Животов, заместитель главы города, курирующий вопрос градостроительства и размещение временных объектов, на этой неделе покинет свой пост. Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена» - такая информация появилась в телеграм-канале депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева. Предположительно официально об этом будет объявлено в конце текущей недели – в четверг или пятницу.

Однако, как пишет «Проспект Мира», в пресс-службе администрации города такую информацию не подтвердили, сославшись на то, что о таком кадровом решении руководства им ничего пока не известно. Добавим, что Олег Животов был назначен заместителем главы города в январе 2018 года.