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Общество15 августа 2022 4:41

Заместитель главы Красноярска уходит в отставку

Предварительно известно, что речь идет об Олеге Животове
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Заместитель главы Красноярска уходит в отставку

Заместитель главы Красноярска уходит в отставку

Фото: ИВАНОВА Диана

«Олег Животов, заместитель главы города, курирующий вопрос градостроительства и размещение временных объектов, на этой неделе покинет свой пост. Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена» - такая информация появилась в телеграм-канале депутата Законодательного Собрания края Ильи Зайцева. Предположительно официально об этом будет объявлено в конце текущей недели – в четверг или пятницу.

Однако, как пишет «Проспект Мира», в пресс-службе администрации города такую информацию не подтвердили, сославшись на то, что о таком кадровом решении руководства им ничего пока не известно. Добавим, что Олег Животов был назначен заместителем главы города в январе 2018 года.