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Происшествия14 августа 2022 6:02

Жительницу Красноярского края обманули при покупке мебели

Женщина хотела приобрести диван через Интернет, но лишилась 7500 рублей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Жительницу Красноярского края обманули при покупке мебели

Жительницу Красноярского края обманули при покупке мебели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноярского края стала жертвой мошенников. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже дивана. Связалась с продавцом по телефону, договорилась о покупке и внесла 7500 рублей предоплаты. После чего мужчина перестал выходить на связь. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

— Мошенник обещал доставить диван по месту проживания покупателя, однако не сделал этого и перестал выходить на связь. Обманщиком оказался 25-летний сибиряк, судимый за аналогичные преступления в Новосибирской и Ульяновской областях, — рассказали в ведомстве.

Парня задержали, на него завели уголовное дело за мошенничество. Теперь молодому человеку грозит наказание до пяти лет лишения свободы.