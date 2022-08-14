Жительницу Красноярского края обманули при покупке мебели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Красноярского края стала жертвой мошенников. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже дивана. Связалась с продавцом по телефону, договорилась о покупке и внесла 7500 рублей предоплаты. После чего мужчина перестал выходить на связь. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

— Мошенник обещал доставить диван по месту проживания покупателя, однако не сделал этого и перестал выходить на связь. Обманщиком оказался 25-летний сибиряк, судимый за аналогичные преступления в Новосибирской и Ульяновской областях, — рассказали в ведомстве.

Парня задержали, на него завели уголовное дело за мошенничество. Теперь молодому человеку грозит наказание до пяти лет лишения свободы.