В Минусинске прокуратура подала в суд на городской водоканал, сливающий сточные воды в реку

В Минусинске прокуратура подала в суд на городской водоканал. Фото: прес-служба прокуратуры

В Минусинске прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал» отремонтировать очистные сооружения. Основанием для этого стала проверка, которую провели специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора с привлечением аккредитованной лаборатории КГБУ «ЦЛАТИ».

Проверка показала: из-за того, что технологическое оборудование городских очистных сооружений в среднем изношено на 84 %, руководство не придумало ничего лучше, как сливать сточные воды прямо в водоем в районе села Селиванихи. В отобранных специалистами пробах воды зафиксировано превышение установленных нормативов загрязняющих веществ по семи элементам до 2 раз.

В настоящее время по поручению прокуратуры подсчитывается причиненный окружающей среде ущерб. По результатам будет принято решение о наказании.