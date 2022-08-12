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Общество12 августа 2022 7:58

В Красноярске родителей 7-летней девочки, ушедшей из дома, полицейские привлекли к ответственности

Малышка ушла из дома ночью
Источник:kp.ru
На родителей составили административный протокол

На родителей составили административный протокол

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские привлекли к административной ответственности родителей 7-летней девочки, которая ночью ушла из дома.

Рано утром 12 августа малышка пролезла через дыру в заборе частного дома в Покровке и ушла гулять. Девочку заметили на детской площадке прохожие и доставили в отдел полиции. Уже после этого в отдел поступило сообщение от родителей, которые утром не обнаружили свою дочь дома.

Сейчас малышку вернули родителям. На них составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполонение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».