В Красноярске экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска экстренно сел самолет, летевший через всю страну – из Москвы в Южно-Сахалинск, сообщает «КП-Сахалин» со ссылкой на ASTV. Произошло это минувшей ночью, с 11 на 12 августа. Предварительно известно, что одному из пассажиров стало плохо, ему понадобилась медицинская помощь, которую бортпроводники самостоятельно оказать не смогли бы и медика на борту не оказалось. В аэропорту воздушное судно уже ждала бригада скорой помощи, пассажиру поставили укол адреналина. В целом все обошлось, его жизни ничто не угрожает.

Напомним, что 7 августа главный врач скорой медицинской помощи Красноярска спас 26-летнего пассажира во время полета на рейсе Красноярск-Москва. Молодому человеку стало плохо. Стюардесса, как это обычно бывает в таких случаях, спросила – есть ли в салоне медик. Первым отозвался Сергей Скрипкин. Благодаря его помощи самолет сажать не пришлось.