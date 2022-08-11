Красноярские полицейские оштрафовали женщину-водителя, въехавшую в забор в СНТ «Веснянка» Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске выяснили личность женщины, которая въехала в забор в СНТ «Веснянка». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Все произошло 7 августа. Женщина не справилась с управлением и влетела на своей «Тойоте» в забор, в машине при этом находился ребенок. Очевидец ДТП снял на видео, как женщина пытается убедить окруживших место аварии дачников в том, что где-то рядом находится ее муж.

Через несколько полицейские все-таки установили личность женщины. Она рассказала, что находилась с дочерью на даче своих родителей, девочка начала задыхаться, а ингалятора под рукой не было. Тогда она посадила ребенка в машину и отправилась к собственной даче, но по дороге ее отвлекла девочка, что и стало причиной аварии. Судя по видео было похоже, что женщина выпила перед тем как сесть за руль, но она это яростно отрицала.

Свидетели аварии изначально вызвали полицию, но вскоре поступил еще один звонок – полицейским сообщили, что участники отказались от оформления, договорившись о возмещении ущерба. Женщину от штрафа это не спасло, на нее составили протокол за нарушение требований перевозки детей. Кроме того, сейчас нарушительницу проверяет ПДН.