В Красноярске склон на 2-й Огородной собираются укрепить за 354 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ищут подрядчика для работ по укреплению склона у домов на Дачной, 25 – 2-й Огородной, 25. Начальная цена контракта 354,4 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 августа. Подрядчику предстоит стабилизировать нарушенную часть склона и провести работы по предупреждению оползней. Завершение работ запланировано на октябрь 2023 года.

Работы по укреплению склона предусматривают анкерные поля – конструкции из плит, укладываемые ярусами и прошиваемые сквозными анкерами. Откосы укрепят нагельными полями из смеси металла и противоэрозийной защиты. После работ подрядчик должен восстановить территорию и засеять газон.

В мэрии поясняют, что данный проект уникален. Инженеры сталкивались с некоторыми задачами в проектной документации впервые. На проект получено одобрение госэкспертизы.