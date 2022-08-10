В Дивногорске девушка разбилась, снимая клип к своему дню рождения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дивногорске погибла девушка. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 августа. Об этом сообщил городской паблик «Я живу [В] Дивногорске». Из разрозненных сведений удалось выяснить приблизительно, что же произошло.

Девушка с близкими друзьями снимали видеоклип к ее дню рождения: 9 августа ей должно было исполниться 23 года. Дело было на набережной. Ольга, так ее зовут, перелезла через перила ради эффектного кадра, но поскользнулась, не удержалась и упала вниз. Высота была небольшая – метра четыре. Но, видимо, специфика удара была такова, что смерть наступила мгновенно. Это подтвердила бригада скорой помощи, которая приехала на вызов.

Известно, что девушка – сирота, она воспитывалась в детском доме. Сейчас друзья вместе с руководителем организации, где она работала, организовывают похороны. Однако наверняка следком проводит доследственную проверку. Ждем информации от следователей.

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Трагедия произошла на набережной Дивногорска поздним вечером. Ольга со своими подругами и сестрой снимала праздничное видео, который должен был наступить на следующий день. (Подробнее)