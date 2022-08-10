Туроператор объяснил высокую цену тура из Красноярска в Таиланд техническим сбоем Фото: Артем ЛЕНЦ

Красноярцы обсуждают стоимость отдыха в Таиланде. Накануне увидели, что тур на двоих на 8 ночей, включая перелет из краевого центра, стоит почти 800 тысяч рублей. Появились версии, а не с ночевкой ли в королевском дворце – за такую-то цену? Причем эксклюзивно только для красноярцев, потому что улететь на отдых из Санкт-Петербурга для двоих будет стоить 248 000 рублей на 11 ночей, из Москвы – от 166 000 рублей за 11 ночей, из Екатеринбурга – 190 000 рублей за 18 ночей.

В чем же дело? Туроператор объяснил «Проспекту Мира» высокую стоимость туров из Красноярска в Таиланд сбоем. На самом деле на сайте, по словам руководителя центра бронирования Anex Tour в Красноярске Ольги Степановской, произошел технический сбой. При просмотре сайта – около 800 тысяч рублей, а когда клиент начинает бронировать тур – там уже отражается реальная стоимость – от 280 тысяч рублей.

И все равно, почему такая разница с ценами из других городов? Так-то Красноярск находится на 4 часа ближе к Таиланду, чем Москва или Санкт-Петербург.

Тема ценообразования не раскрыта...