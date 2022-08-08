Школьники Красноярского края могут бесплатно отправиться в путешествие Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники Красноярского края смогут бесплатно, по сертификату, отправиться в путешествие. Проект запускает агентство по туризму края при поддержке Федерального агентства в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для учеников 5 – 9 классов подготовлены 28 маршрутов. Они смогу посетить музеи и выставочные залы, аэродромы и природные территории, мараловодческие ферму и пасеки. А также популярные фанпарк «Бобровый лог» и парк флоры и фауны «Роев ручей», совершить прогулки по Енисею и многое другое. Полный список туристических продуктов можно увидеть на на сайте агентства по туризму. Заявку на получение сертификата родители могу на краевом портале госуслуг gosuslugi.krskstate.ru.

В агентстве туризма рассказали, что 28 июля первая группа ребят побывала в «Ергаках». В середине августа планируется сплав по Мане, поход на «Черную сопку», в самую большую конгломератовую Большую Орешную пещеру.

Всего проект охватит 7,5 тысяч школьников. На эти цели предусмотрено 75 миллионов из краевого и федерального бюджета.