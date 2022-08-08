В Красноярске судью осудили за мошенничество на 500 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оглашен приговор судье Высшего третейского суда. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Немного подробностей этой криминальной истории рассказали в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Известно, что преступление было совершено в марте 2021 года. Обвиняемый решил заработать на гражданине, родственник которого находился в следственном изоляторе. Он пообещал, что за полмиллиона рублей посодействует, чтобы тому изменили меру пресечения. Хотя на самом деле не имел такой возможности. (По какому именно обвинению родственник находился в СИЗО, не уточняется, но раз речь шла о такое огромной сумме, видимо, все было очень серьезно).

Однако на встречу жертва мошенничества пришел подготовленным: как только меченые деньги попали в руки судьи, его взяли. Сама операция проводилась под контролем правоохранительных органов, все купюры заранее пометили специальной краской.

Уголовное дело расследовалось полицией Красноярска. Дело рассматривалось в суде Центрального района города. Наказание – 5 лет колонии строгого режима.