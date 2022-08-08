В Канске будут судить мужчину, подсадившего на наркотики студента

В Канске будут судить наркомана, подсадившего на наркотики студента Фото: ИВАНОВА Диана

В Канске в скором времени начнется суд над местным жителем, которого обвиняют по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Как уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, это будет прецедент в Красноярском крае, ранее подобные преступления не рассматривались.

По версии следствия 33-летний мужчина приехал в Канск в ноябре 2021 года в командировку и познакомился с 17-летним студентом. Мужчина, к слову, состоял на учете у врача-нарколога. Позвал парня в свою съемную квартиру, предложил провести время в компании со своими знакомыми. Студент согласился.

И тут началось: командировочный стал предлагать молодому человеку наркотик «на пробу, бесплатно, никто не узнает». Тот поначалу отказывался, но, в конце концов, не устоял и согласился. А затем, уже в состоянии наркотического опьянения, совершил грабеж – украл у одного из компании зарядку, роутер, пуховик и еще пару вещей. За что его осудили – получил 1 год 2 месяца условного наказания.

Что касается командировочного, ему грозит до 15 лет лишения свободы.