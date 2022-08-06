В Красноярске на территории карьера «Химико-металлургического завода» прозвучат взрывы 8 августа

Химико-металлургический завод. Фото: с официального сайта

В Красноярске 8 августа на территории карьера «Химико-металлургического завода» прозвучат взрывы. Как сообщает администрация города, работы пройдут с 13 до 15 часов.

Радиус опасной зоны составит 500 метров. Чтобы обезопасить людей, будут поданы звуковые сигналы.

Предупредительный сигнал подается при вводе опасной зоны – сирена будет звучать один раз.

Боевой сигнал – сирена прозвучит дважды перед взрывом.

Отбой – прозвучат три коротких сигнала сиреной, которые будут означать окончание взрывных работ.