В Красноярске на территории карьера «Химико-металлургического завода» прозвучат взрывы 8 августа

Химико-металлургический завод. Фото: с официального сайта
В Красноярске 8 августа на территории карьера «Химико-металлургического завода» прозвучат взрывы. Как сообщает администрация города, работы пройдут с 13 до 15 часов.
Радиус опасной зоны составит 500 метров. Чтобы обезопасить людей, будут поданы звуковые сигналы.
Предупредительный сигнал подается при вводе опасной зоны – сирена будет звучать один раз.
Боевой сигнал – сирена прозвучит дважды перед взрывом.
Отбой – прозвучат три коротких сигнала сиреной, которые будут означать окончание взрывных работ.