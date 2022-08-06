В Красноярске на Столбах заблудились женщина и двое девочек-подростков

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на Столбах заблудились молодая 28-летняя женщина и две девочки 13 и 16 лет. Как рассказали в МЧС, к счастью, они были в пределах действия сотовой связи недалеко от смотровой площадки в «Бобровом логу».

Потерявшиеся обратились за помощью к спасателям, женщина с детьми не смогли самостоятельно выбраться из национального парка. Благодаря тому, что они находились в зоне действия сотовой связи, их вывели очень быстро.

Все трое были целы и невредимы, помощь медиков им не понадобилась.