В Красноярске откроется кафе с ближневосточной кухней Mazel tov!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осенью запланировано открытие нового кафе с ближневосточной кухней Mazel tov!. Как сообщают Gornovosti.ru, там будут подавать блюда народов Израиля, Ливана, Турции, Сирии и многих других. К примеру, горожане смогут попробовать ливанскую пиццу, кофе на песке, мезе.

Площадь заведения будет около 300 кв.м., для посетителей будет открыто два зала, а через год появится еще и летняя терраса. Всего вместимость гостей предполагается 65 человек. О других деталях будущего проекта пока неизвестно.

Открытие предварительно планируется в ноябре.