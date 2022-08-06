В окрестностях Дивногорска замечены медведи

Дивногорск Фото: Мария ЛЕНЦ

В окрестностях Дивногорска накануне были замечены вышедшие к людям несколько медведей. Как рассказали в администрации города, за последнюю неделю косолапые появлялись неподалеку от города 8 раз.

- 2 медведя едва не спровоцировали автоаварию в районе поселка Манский недалеко от поворота к бывшему детскому лагерю «Беркут». 3 медвежонка подростка часто наведываются в дачный поселок возле реки Лиственки на левом берегу Енисея. Еще 2-х косолапых видели в районе судоподъёмника. Кроме этого, опасный хищник побывал на верхней застройке в Дивногорске. Его следы нашли буквально в 200-х метрах от второй школы, - пояснило руководство Дивногорска.

Информацию о появившихся хищниках передали в Минэкологии края и Росгвардию. Жителей просят соблюдать осторожность и обо всех замеченных медведях сообщить в полицию.