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Общество6 августа 2022 5:37

В окрестностях Дивногорска замечены медведи

Жителей предупреждают о возможной опасности
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Дивногорск

Дивногорск

Фото: Мария ЛЕНЦ

В окрестностях Дивногорска накануне были замечены вышедшие к людям несколько медведей. Как рассказали в администрации города, за последнюю неделю косолапые появлялись неподалеку от города 8 раз.

- 2 медведя едва не спровоцировали автоаварию в районе поселка Манский недалеко от поворота к бывшему детскому лагерю «Беркут». 3 медвежонка подростка часто наведываются в дачный поселок возле реки Лиственки на левом берегу Енисея. Еще 2-х косолапых видели в районе судоподъёмника. Кроме этого, опасный хищник побывал на верхней застройке в Дивногорске. Его следы нашли буквально в 200-х метрах от второй школы, - пояснило руководство Дивногорска.

Информацию о появившихся хищниках передали в Минэкологии края и Росгвардию. Жителей просят соблюдать осторожность и обо всех замеченных медведях сообщить в полицию.